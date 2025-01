Raha lõhn õrritab: peagi kooruvad uued USA turuindeksiga liitujad

Uudiste pealkirjadest on jäänud mulje, et mullu pühkisid New Yorgi aktsiaindeksid muu maailmaga põrandat ja jätkavad selle tegemist ka tänavu. See ei pea siiski paika: vanas maailmas võis mullu ja võib tänavugi leida samaväärset või isegi suuremat tootlust.