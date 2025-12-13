Tehnoloogiasektori raske nädal lükkas USA aktsiad langusesse

USA aktsiaturud alustasid reedest kauplemispäeva erisuunaliselt – Nasdaq liitindeks langes, kuid Dow Jonesi tööstuskeskmine on valmis püüdma uut rekordit. Balti aktsiaturgude suurim tõusja oli Merko Ehitus.
USA aktsiaturud olid teisipäeval äraootaval seisukohal, kuna algas Föderaalreservi detsembrikuu poliitikakoosolek ja avaldatud andmed näitasid ootamatult suurenenud töökohtade arvu, isegi kui koondamised hüppeliselt suurenesid.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.