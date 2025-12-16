USA aktsiad kõiguvad vastuoluliste uudiste tõttu, Balti aktsiaturud edenesid

USA aktsiaturud alustasid reedest kauplemispäeva erisuunaliselt – Nasdaq liitindeks langes, kuid Dow Jonesi tööstuskeskmine on valmis püüdma uut rekordit. Balti aktsiaturgude suurim tõusja oli Merko Ehitus.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.