Mõra tehisintellekti buumis. USA börs lõpetas päeva miinuses

Nafta hind pöördus kolmapäeval tõusule, taastudes nelja ja poole aasta madalaimalt tasemelt. Hinnatõusu taga on USA karmimad sõnumid Venemaa suunal ja Trumpi otsus kehtestada blokaad Venezuela naftaekspordile.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.