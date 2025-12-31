Hepsor sõlmis Riias 5 miljoni eurose lepingu

Tallinn jõuab esimesele pilvelõhkujale taas sammu võrra lähemale, sest Hepsor ja Sonny Aswani ettevõte leppisid kokku, et viivad Manufaktuuri kvartalis toppama jäänud pilvelõhkuja plaani nüüd ühiselt ellu.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.