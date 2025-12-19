Pilvelõhkuja plaanilt puhuti tolm. Hepsor kaalub, kui kõrget torni Sonny Aswaniga teha
Tallinn jõuab esimesele pilvelõhkujale taas sammu võrra lähemale, sest Hepsor ja Sonny Aswani ettevõte leppisid kokku, et viivad Manufaktuuri kvartalis toppama jäänud pilvelõhkuja plaani nüüd ühiselt ellu.
Eesti kiirele kasvule seavad tõkkeid poliitikud ning välismaalastel tuleb siin poliitikute tegevust hoolikalt jälgida, leiab 25 aastat Eestis tegutsenud Singapuri investor Sonny Aswani Äripäevale antud usutluses.
Suurärimehe Sonny Aswani firma Tolaram ja kinnisvaraarendaja Hepsor teatasid täna, et investeerivad 100 miljonit eurot Põhja-Tallinnas asuva magusa Balti Manufaktuuri piirkonna arendamisesse. Mitu aastat elas aga arendaja Endover teadmises, et krunt saab nende omaks.