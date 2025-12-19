Pilvelõhkuja plaanilt puhuti tolm. Hepsor kaalub, kui kõrget torni Sonny Aswaniga teha

Suurärimehe Sonny Aswani firma Tolaram ja kinnisvaraarendaja Hepsor teatasid täna, et investeerivad 100 miljonit eurot Põhja-Tallinnas asuva magusa Balti Manufaktuuri piirkonna arendamisesse. Mitu aastat elas aga arendaja Endover teadmises, et krunt saab nende omaks.