Teslade müük jääb aina kiduramaks, kuid investoreid see ei heiduta

Elon Muskist sai esmaspäeval esimene inimene, kelle vara väärtus on 600 miljardit dollarit, teatas Forbes. See juhtus pärast teadet, et tema SpaceX-i idufirma läheb tõenäoliselt 800 miljardi dollarilise väärtusega börsile.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.