Ahvatlus on suur: kui õige panustaks aasta parimale aktsiale

Käisin hiljuti 7aastase tüdruku sünnipäeval. Jah, mul on ka nii noori sugulasi, ehkki ma ei saa aru, kes neist tuli ideele kinkida lapsele päris mullaga nuku istutuskomplekt, vannituba nägi peo lõppedes välja nagu sõjatander aga õnneks ei pidanud ise koristama. Tagasi teemasse – rõhuv osa ürituse vestlusteemast vanemate seas, kui lapsed olid uute mänguasjadega teise tuppa mängima jooksnud, oli USA börsimulli lõhkemine.
Põhjamaine kaamos paneb mind melanhoolselt aastale tagasi vaatama. Alles see oli, kui tõstsin oma jälgimisnimekirja ühe pisemat sorti ehk pea 300miljardilise turuväärtusega Ühendriikide mäluseadmete tootja. Räägin taas Micronist, mis mulle enam südamerahu ei anna.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.