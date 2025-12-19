Ahvatlus on suur: kui õige panustaks aasta parimale aktsiale

Käisin hiljuti 7aastase tüdruku sünnipäeval. Jah, mul on ka nii noori sugulasi, ehkki ma ei saa aru, kes neist tuli ideele kinkida lapsele päris mullaga nuku istutuskomplekt, vannituba nägi peo lõppedes välja nagu sõjatander aga õnneks ei pidanud ise koristama. Tagasi teemasse – rõhuv osa ürituse vestlusteemast vanemate seas, kui lapsed olid uute mänguasjadega teise tuppa mängima jooksnud, oli USA börsimulli lõhkemine.