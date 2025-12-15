Musk on esimene inimene, kelle netoväärtus on 600 miljardit dollarit
Elon Muskist sai esmaspäeval esimene inimene, kelle vara väärtus on 600 miljardit dollarit, teatas Forbes. See juhtus pärast teadet, et tema SpaceX-i idufirma läheb tõenäoliselt 800 miljardi dollarilise väärtusega börsile.
Tesla tegevjuht Elon Musk ütles neljapäeval, et Tesla peab tõenäoliselt ehitama tehisintellektikiipide tootmiseks "hiiglasliku kiibivabriku", ning arutles avalikult, et elektriautode tootja võiks Inteliga koostööd teha.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.