Rünnak Venezuelale paneb ka aktsiaturud proovile

Välisministeerium jälgib tähelepanelikult arenguid Venezuelas, sealhulgas seal viibivate Eesti kodanike julgeolekut ja turvalisust. Samas ei ole põhjust Venezuela presidendi Nicolás Maduro pärast pisaraid valada, teatas välisminister Margus Tsahkna.
USA presidendi Donald Trumpi sõnul viisid Ameerika Ühendriigid läbi sõjalise operatsiooni Venezuela vastu. President Nicolás Maduro ja tema abikaasa on kinni võetud ning riigist välja lennutatud, kirjutas Trump sotsiaalmeedias.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.