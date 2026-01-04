Naftaturg trotsib kriisi: USA ja Venezuela pinged ei toonud hinnašokki

USA presidendi Donald Trumpi sõnul viisid Ameerika Ühendriigid läbi sõjalise operatsiooni Venezuela vastu. President Nicolás Maduro ja tema abikaasa on kinni võetud ning riigist välja lennutatud, kirjutas Trump sotsiaalmeedias.
Välisministeerium jälgib tähelepanelikult arenguid Venezuelas, sealhulgas seal viibivate Eesti kodanike julgeolekut ja turvalisust. Samas ei ole põhjust Venezuela presidendi Nicolás Maduro pärast pisaraid valada, teatas välisminister Margus Tsahkna.
AS PN Projecti tagatud võlakirju saab märkida 9. oktoobrini
Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida AS PN Projecti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud Riia A-klassi bürooarendust. Preses Nama Kvartālsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud 2027. aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Banki, Deloitte’i ja teiste juhtivate ettevõtetega.