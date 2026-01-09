Maailma suurim kiibitootja kasvatas kvartalikäivet 20 protsenti

Eesti investorite aktsiatehingutele panid nii eelmise aasta viimase kuu kui ka terve aasta lõikes pitseri geopoliitika ja tehnoloogiasektori buum. Investoreid kollitas USA dollari nõrgenemine ning mure AI-mulli lõhkemise pärast.
Maailma juhtiv kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) teatas kolmanda kvartali puhaskasumi 40% suurusest hüppest. Ettevõte näeb tehisintellekti buumi jätkumist ning prognoosib sama suurt kasvu ka järgmiseks kvartaliks.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.