Kiibitootja TSMC kasvatas kolmandas kvartalis müüki 30%

Maailma juhtiv kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) teatas kolmanda kvartali puhaskasumi 40% suurusest hüppest. Ettevõte näeb tehisintellekti buumi jätkumist ning prognoosib sama suurt kasvu ka järgmiseks kvartaliks.
Börsiässade tähelepanu koondus 2025. aasta teises kvartalis tehnoloogiasektorile, kus riskifondid ja suurinvestorid panustasid eelkõige tehisintellekti ja pooljuhtide arendajatele. Samal ajal ei jäetud tähelepanuta ka energiat, finantssektorit ega infrastruktuuri.
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab 10. novembril taotlusvooru ettevõtetele, kes soovivad parandada ressursitõhusust, energiatõhusust või asendada ohtlikke aineid ohutumatega. Taotlusvooru eelarve on 9 miljonit eurot ja taotluste eeltäitmine algab 27. oktoobril.