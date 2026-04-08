Pangad nöörivad lapsevanemaid röövellike teenustasudega

Kohalikud suurpangad müüvad laste tuleviku kindlustamise sildi all kogumistooteid, mis kasvatavad suurte teenustasude najal ennekõike nende endi kasumit. Kui vaja, aetakse ahned sõrmed isegi lapsevanemate sendisahtlitesse.
Jõukuse suurenemine ja investeerimise populaarsuse kasv on Eestis andnud hoogu positiivsele trendile. Üha rohkem lapsevanemaid on koos lapse kasvamisega pannud kasvama ka rahapuu, mis lapse täisealiseks saamisel muudab lihtsamaks iseseisva elu alustamise ehk aitab katta erinevaid väljaminekuid.
Paljud lastele raha kasvatajad usaldavad kasvukontosid, kuid nad pole kindlad, millal ja kuidas kogunenud raha lastele lõpuks üle anda. Vastased aga kritiseerivad, et noored ei oska sülle kukkunud rikkusega midagi peale hakata.
Investorid seadsid Tuleva ühistuliikmele pakutava boonuse seaduslikkuse kahtluse alla, kuna selle eelduseks on tuua oma pensionisambad Tulevasse. Tuleva fondijuhi Tõnu Pekki sõnul on neil regulaatori heakskiit olemas.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.