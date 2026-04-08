Pangad nöörivad lapsevanemaid röövellike teenustasudega

Küsitlus ja kasulikud soovitused!

Paljud lastele raha kasvatajad usaldavad kasvukontosid, kuid nad pole kindlad, millal ja kuidas kogunenud raha lastele lõpuks üle anda. Vastased aga kritiseerivad, et noored ei oska sülle kukkunud rikkusega midagi peale hakata.