Tuleva pakub ühistu liikmetele seaduse piire kompavat präänikut
Investorid seadsid Tuleva ühistuliikmele pakutava boonuse seaduslikkuse kahtluse alla, kuna selle eelduseks on tuua oma pensionisambad Tulevasse. Tuleva fondijuhi Tõnu Pekki sõnul on neil regulaatori heakskiit olemas.
Pensionifonde haldav Tuleva lõi tehisintellekti abiga tööriista, mis aitab senisest lihtsamalt ja täpsemalt võrrelda pensionifondide portfelle. Tuleva asutaja Tõnu Pekk üllatus, mis info on seni jäänud avaldamata.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.