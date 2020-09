Pane raha koos lapsega kasvama

Foto: Anti Veermaa

Jõukuse suurenemine ja investeerimise populaarsuse kasv on Eestis andnud hoogu positiivsele trendile. Üha rohkem lapsevanemaid on koos lapse kasvamisega pannud kasvama ka rahapuu, mis lapse täisealiseks saamisel muudab lihtsamaks iseseisva elu alustamise ehk aitab katta erinevaid väljaminekuid.

Kui sa pole veel oma lapse tuleviku nimel investeerimisega alustanud, siis tasub seda Äripäeva hinnangul kindlasti teha. Tähtis pole see, kuidas sa seda teed, vaid oluline on just alustamine ja järjepidevus. Investeerimisstrateegiat, investeeritava summa suurust, teenusepakkujaid jm saab alati vahetada.