Hormuzi väina avanemine andis Wall Streetile tõuke

USA aktsiaturud lõpetasid neljapäevase kauplemispäeva uute rekorditega, saades tuge president Trumpi teatest, et Iisrael ja Liibanon on sõlminud ajutise vaherahu. See uudis on oluline tähis ka USA ja Iraani vahelistes läbirääkimistes, mis on viimastel nädalatel turge pinges hoidnud.