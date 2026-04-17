Iraan avas Hormuzi väina: nafta hind kukkus kolinal
Iraan teatas, et Hormuzi väin on nüüd kaubalaevaliiklusele täielikult avatud. See on märgiline samm USA ja Iisraeliga peetava sõja lõpetamise suunas, mis on kergitanud energiahindu ja rännanud rängalt maailmamajandust.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.