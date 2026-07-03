Kinnisvarajuhid: ostjad on turule tagasi tulnud

Kinnisvaraturg on pärast kevadist ebakindlust taas elavnenud, kuid kõrge tootlusega kinnisvaravõlakirjade puhul ei tohi investorid lasta end pakutavast intressist pimestada, tõdesid kinnisvarajuhid Investeerimisfestivalil.

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