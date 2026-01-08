Järelturul korterihinnad kerkivad, arendajad ei julge hinnatõusule mõeldagi
Tallinna järelturul ronivad korterite hinnad järjekindlalt ülesmäge, kuid arendajad veel hinnatõusule mõelda ei julge. Ärikinnisvara seis on nutune, kuigi sealgi ootavad optimistlikumad tänavu murrangut.
Kümnest uue aasta suundumusest Baltimaade kinnisvaraturul teeb ülevaate EfTEN Capitali tegevjuht Kristjan Tamla, ennustades, et majanduskasvuga kaasnev optimism jõuab eluasemeturule, kuid mitte veel ärikinnisvarasse.
Kinnisvarafond Baltic Horizon Fund (BHF) seisab silmitsi oma ajaloo kriitilisima hetkega. Fondi päästmiseks on välja käidud rahakaasamine, kus fondiosakuid müüakse varade puhasväärtusest ligi 80% madalama hinnaga.
Ettevõtte üritust planeerides ei pea esimene küsimus olema, kuhu inimesed ära mahutada. Hoopis põnevam on mõelda, millise kogemusega nad päeva lõpus koju lähevad. Tartus võib seminar toimuda kunstimuuseumis, kontserdisaalist saada gala- või konverentsipaik ning ajaloolise Ülikooli Kohviku üheksa ruumi võimaldavad ühe katuse all mängida väga erinevate ürituse formaatidega.