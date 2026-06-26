Väikeettevõtjast päästja tegi investeerimismängus 150% tootluse: võidu tõi julge panus andmetööstusele

Juuni keskel lõppenud investor Toomase ja SEB investeerimismängu parim portfell kasvas üle 150%. Esikoha napsas Tallinna Lilleküla komando päästja ja väikeettevõtja Martin Nerman.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- millistele tehnoloogia- ja andmetööstuse aktsiatele Martin Nerman oma võiduportfelli ehitas ning miks ta just neisse uskus;
- kuidas õnnestus päästjal ja väikeettevõtjal teha investeerimismängus üle 150% tootlust peaaegu ilma igapäevase ajakuluta;