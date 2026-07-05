Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,11%320,29
  • OMX Riga0,06%971,12
  • OMX Tallinn−0,07%2 232,92
  • OMX Vilnius0,42%1 513,35
  • S&P 5000,66%7 773,95
  • DOW 300,18%51 267,9
  • Nasdaq 1,05%27 477,31
  • FTSE 1000,34%10 497,94
  • Nikkei 2250,28%70 139,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%95,13
  • OMX Baltic0,11%320,29
  • OMX Riga0,06%971,12
  • OMX Tallinn−0,07%2 232,92
  • OMX Vilnius0,42%1 513,35
  • S&P 5000,66%7 773,95
  • DOW 300,18%51 267,9
  • Nasdaq 1,05%27 477,31
  • FTSE 1000,34%10 497,94
  • Nikkei 2250,28%70 139,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%95,13

OPEC+ kiitis heaks naftatoodangu kasvu

Naftakartelli OPEC+ suuremad liikmed nõustusid taaskord suurendama järgnevast kuust tootmismahtu, kuigi seni tundub mahu kasv veel jäävat vaid paberile.
Naftakartell OPEC+ on järjepidevalt otsustanud naftatootmist suurendada, kuid tegelikkuses pole plaanid realiseerunud.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 25.06.26, 22:04
Uus rünnak kaubalaevale kergitas nafta hinda, Iraak kaalub OPECist lahkumist
Nafta hind pöördus neljapäeval umbes kaheprotsendilisele tõusule, kui teated Omaani ranniku lähedal mürsutabamuse saanud kaubalaevast tõid turule uued tarnehirmud.
Uudised
  • 09.05.26, 19:00
“See võib olla OPECi languse algus.” Eksperdid ennustavad naftakartelli lagunemist
Naftaturul möllab torm: isegi kui kütuse hind peaks püsivamalt langema, ei juhtu see ekspertide sõnul kindlasti kohe. Osa neist ennustab ka naftakartelli OPECi lagunemist, kust Araabia Ühendemiraadid hiljuti lahkusid.
Börsiuudised
  • 03.05.26, 16:53
OPEC+ kasvatab tootmismahtu. Sümboolselt
Naftakartelli OPEC+ riigid leppisid kokku, et suurendavad juunis tootmismahtu. Reaalsuses jääb suurem maht tõenäoliselt paberile, kuna tarneahela jaoks oluline Hormuzi väin püsib endiselt suletuna.
Uudised
  • 28.04.26, 16:04
Ühendemiraadid lahkuvad naftakartellist OPEC
Maailma suurimate naftatootjate sekka kuuluv Araabia Ühendemiraadid teatas, et ei pea enam tootmispiirangutest kinni.
  • ST
Sisuturundus
  • 30.09.26, 06:00
Preses Nama Kvartāls alustab uut 9% tootlusega tagatud võlakirjapakkumist
Märkimisperiood kestab kuni 9. oktoobrini
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.

Hetkel kuum

Endise peaministri Mihhail Kasjanovi sõnul tegi Vladimir Putin Ukrainasse tungides vea, samas on Venemaa president kindel, et võidab kurnamissõja.
Uudised
  • 04.10.26, 15:30
Venemaa endine peaminister: Putin tegi vea, mida ta ei suuda tunnistada
Endine Apollo Kino Baltikumi müügi- ja turundusjuht Maarja Kaalep viitas, et parim aeg lahkumiseks on tipus. “Tunnen, et Apollo perioodi lõpus olin just sellises kohas.”
Intervjuu
  • 04.10.26, 06:00
Apollo Kinost lahkunud juht: uus peatükk saabus varem, kui ise planeerisin
Legora dressipluusis Max Junestrand ettevõtte 4000ruutmeetrises peakorteris Stockholmi raudteejaama lähistel.
Uudised
  • 04.10.26, 06:30
26aastane juht ehitab Rootsis üleilmset AI-hiiglast. “Investorite huvi on suur”
Reisijad Viking XPRS pardal.
Uudised
  • 03.10.26, 22:50
Politseioperatsioon Soome lahel: Helsingi-Tallinna laeva ei lubatud sadamast välja
Täiendatud kell 12:50
Mugavuste eest ollakse valmis maksma ka kuni 12 000 euro suurust ruutmeetrihinda, räägivad eksperdid. Fotol Al Mare torn, mida ehitab Haaberstis Fund Ehitus.
Uudised
  • 03.10.26, 14:46
Mitu miljonit maksva luksuskorteri ostab kohalik noor spetsialist
Mullu Eesti Energia juhatusest lahkunud Kristjan Kuhi lõi samuti Eesti Energias töötanud Armen Kasparoviga uue firma.
Uudised
  • 04.10.26, 09:00
Eesti Energia endised tippjuhid lõid ettevõtte, kus töötavad vaid AI-agendid
Palmako tootmisüksus Põltsamaal. Leedu tehing on osa Palmako kasvustrateegiast.
Uudised
  • 04.10.26, 13:50
Kasumisse jõudnud Palmako ostis 12miljonilise käibega Leedu ettevõtte
Preses Nama Kvartāls asub Riia ühes nähtavamas ja strateegiliselt olulises äripiirkonnas. Paralleelselt hoone ehitusega arendatakse ka haljastust ja välialasid.
  • ST
Sisuturundus
  • 30.09.26, 06:00
Preses Nama Kvartāls alustab uut 9% tootlusega tagatud võlakirjapakkumist
Märkimisperiood kestab kuni 9. oktoobrini
Markus Villigu (fotol) asutatud Bolt liigutas tõukerataste ja elektriliste jalgrataste äri eraldi ettevõtte alla.
Bolt tõstis tõuksiäri eraldi ettevõtte alla
Müügitulu languse taga oli eelkõige väiksem dividenditulu. Ettevõte sai aasta jooksul dividendi ligi 3,9 miljonit eurot, 2024. aastal ületas dividenditulu 5 miljonit eurot.
Rain Lõhmuse valdusfirma kasum kukkus pooleks
Ma ei arva, et töötajad peaksid hakkama sisuloojateks. Küll aga võiksid ettevõtte võtmeisikud olla oma valdkonnas nähtavad eksperdid, ütleb Marelle Ellen.
Marelle Ellen: ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad
Markus Villigu (fotol) asutatud Bolt liigutas tõukerataste ja elektriliste jalgrataste äri eraldi ettevõtte alla.
Bolt tõstis tõuksiäri eraldi ettevõtte alla
Rekordini tõusis ka tehisintellektikiipide turuliidri Nvidia aktsia, sulgedes 238,9 dollari peal.
USA börsid tõusid, Nvidia vedas Nasdaqi uue rekordini
Tehnoloogiaärist taandunud Ivo Mägi pühendus Sinimandriale ning lõi seal ka köögis ise käed külge.
IT-ettevõtja restoran sulgeb uksed suure kahjumiga. “Meie paraku ei suutnud“
Oleg Ossinovski leiab, et kodust töötamine on tööandja kulul logelemine. Enamik arvamusliidreid vaidleb vastu.
Kodukontor tekitab kirgi: arvamusliidrite seas joonistuvad selgelt välja uus- ja vanakool
“See on tohutu omandamine,“ kommenteeris tehingut Salling Groupi juht Anders Hagh (vasakul). Proshopi kaasasutaja Poul Thyregod (paremal) jätkab ettevõttes.
Rimi omanik ostab hiigeltehinguga veebipoe
Äri, mis armastab vaikust: plahvatuslikku kasvu näidanud kaitsetööstusfirma tegevjuht ja osanik Tõnu Vaher jääb ettevõtte käekäiku kirjeldades kidakeelseks.
Pika ajalooga kaitsefirma tegi rekordilise tulemuse. “Võib tõesti nii olla”
Preses Nama Kvartāls asub Riia ühes nähtavamas ja strateegiliselt olulises äripiirkonnas. Paralleelselt hoone ehitusega arendatakse ka haljastust ja välialasid.
  • ST
Preses Nama Kvartāls alustab uut 9% tootlusega tagatud võlakirjapakkumist
Märkimisperiood kestab kuni 9. oktoobrini
Rekordini tõusis ka tehisintellektikiipide turuliidri Nvidia aktsia, sulgedes 238,9 dollari peal.
USA börsid tõusid, Nvidia vedas Nasdaqi uue rekordini
Nordeconi müügitulu kasvas tänavu esimesel poolaastal enam kui 30 protsenti. Ettevõtte juhatuse esimees Maret Tambek (pildil) ütles toona Äripäevale, et kasvu toetas tugev tööde portfell.
Nordecon sai Tartus 5,6 miljoni eurose ehituslepingu
Esmaspäev kujuneb nii ettevõtete tulemuste kui ka makromajandusnäitajate poolest võrdlemisi rahulikuks. Päeva olulisemate avaldatavate näitajate seas on S&P Globali ja USA Tarnejuhtimise Instituudi värsked ostujuhtide indeksid.
Võlakirjatootluste tõus ja euroala ebakindlus survestasid USA börse
TKM Grupi nõukogu esimees Jõri Käo (pildi keskel), nõukogu liige Enn Kunila (paremal).
Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Leedu kinnisvarafond Baltic Core Property Fund pakkus Eestis ja Leedus osakuid alates ühest eurost, samal ajal kui Lätis seati minimaalseks investeeringu piiriks 100 000 eurot. Küsimusi oli õhus ning investorite huvi jäi leigeks.
Leedu kinnisvarafond tühistas Eesti investoritelt kriitikat saanud pakkumise
Sunly juht ja asutaja Priit Lepasepp ütleb, et neil on huvi kiiresti kasvada. “Mõni ütleks, et ebanormaalselt kiiresti, aga ma arvan, et täitsa parajalt kiiresti.”
“Suveks oleme investeerinud 1,2 miljardit.” Suur andmekeskuse diil teeb Sunly parkidele tee valla
Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjonile minevaid töid saab veel enne oksjonit ARS Projektiruumis näha.
Kunstiostjate turg ei ole kummist: galeristid kahtlevad kunstnike liidu päästeoksjoni valikutes
Firma sõnul selgub oktoobris, kui palju töötajaid Air Baltic Eestis koondab.
Air Baltic koondab töötajaid Eestis
“Rõõmustame selle üle, et nüüd on kõik korras,” ütles Civitta asutaja ja ingelinvestor Riivo Anton, kes nõustamisfirma segasest raamatupidamisest rääkida ei tahtnud.
Mainekas nõustamisfirma sai audiitorilt hävitava hinnangu ja libistas probleemid Leetu
Eestlanna YouTube’i kanalit Kimchi Ghost Mai jälgib sotsiaalmeedias isegi Lõuna-Korea esimene leedi ning neiu propageerib kaugelt tulnuna hoopis Korea enda kultuuri, kuigi tutvustab loomulikult ka Eestit.
Eestlanna teeb vaatamist väärt ajalugu ja abiellub esimese tavakodanikuna Korea kuningapalee õuel
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik testib päris rahaga AI võimekust teha börsiindeksist parem tulemus.
Äripäeva ajakirjanik usaldab aastaks oma raha AI kätte, et turule pähe teha
Investeerimiseksperiment
Rullmassaažisalongide ketti pidanud Abel OÜ jõudis pärast omanikuvahetust pankrotiavalduseni, uus ja vana omanik vaidlevad nüüd selle põhjuste üle.
Rahvusvaheliseks kasvanud salongiäri liigub pankrotti. Endine ja uus omanik süüdistavad teineteist
Kui praegused plaanid teoks saavad, näeb Kohila mõne aasta pärast välja hoopis teistsugune. Uute tehaste, töökohtade ja taristu kõrval kavandatakse valda ka uusi elamuid.
Tallinna kuldsesse ringi pürgivas vallas liigub ebatavaliselt palju raha: uued tehased, kortermajad ja paarsada uut töökohta

Podcastid

Värskelt riidebrändi loonud noor: selleks pole vaja kellegi luba, et hommikul ärgates disaineriks hakata
Lihtsalt alusta
Värskelt riidebrändi loonud noor: selleks pole vaja kellegi luba, et hommikul ärgates disaineriks hakata
00:00
Turundusekspert räägib longero loo. "Algus oli täielik peavalu"
  • PRO
Lavajutud
Turundusekspert räägib longero loo. "Algus oli täielik peavalu"
00:00
Rainer Rohtla: Coop annab konkurentidele tuld
Kuum tool
Rainer Rohtla: Coop annab konkurentidele tuld
LHV pensioniekspert: kogujate vara on pärast reformi kasvanud pea kaks korda
Hommikuprogramm
LHV pensioniekspert: kogujate vara on pärast reformi kasvanud pea kaks korda
Üleriigiline planeering arvestab paljudes kohtades rahvastiku olulise vähenemisega
Hommikuprogramm
Üleriigiline planeering arvestab paljudes kohtades rahvastiku olulise vähenemisega
Äripäev eetris: selle talve kaotajal on kodulaen, gaasiküte ja diiselauto
Äripäev eetris
Äripäev eetris: selle talve kaotajal on kodulaen, gaasiküte ja diiselauto
06.10.2026 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
08.10.2026 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
09.10.2026 Power BI baaskoolitus
Äripäeva Akadeemia
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
12.10.2026 Tehisintellekti riskijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti riskijuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.10.2026 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.10.2026 Masinate CE-märgistamise alused
Äripäeva Akadeemia
Masinate CE-märgistamise alused
6 akadeemilist tundi
14.10.2026 ja 26.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
16.10.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
20.-21.10.2026 Power BI DAX keel
Äripäeva Akadeemia
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
21.10.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 04.10.26, 15:30
Venemaa endine peaminister: Putin tegi vea, mida ta ei suuda tunnistada
2
Uudised
  • 03.10.26, 22:50
Politseioperatsioon Soome lahel: Helsingi-Tallinna laeva ei lubatud sadamast välja
Täiendatud kell 12:50
3
Uudised
  • 04.10.26, 08:00
Rappa rajatav Rail Baltic toetub 32 000 sambale. “Sellises mahus betooni maa sisse pumpamine tundub esmapilgul hoomamatu”
4
Uudised
  • 03.10.26, 14:46
Mitu miljonit maksva luksuskorteri ostab kohalik noor spetsialist
5
Intervjuu
  • 04.10.26, 06:00
Apollo Kinost lahkunud juht: uus peatükk saabus varem, kui ise planeerisin
6
Uudised
  • 04.10.26, 09:00
Eesti Energia endised tippjuhid lõid ettevõtte, kus töötavad vaid AI-agendid

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 05.10.26, 23:30
USA börsid tõusid, Nvidia vedas Nasdaqi uue rekordini
Börsiuudised
  • 05.10.26, 21:15
Musk vihjas koostööle Taiwani kiibitootjaga, aktsia kerkis rekordini
Börsiuudised
  • 05.10.26, 18:00
Rain Lõhmuse valdusfirma kasum kukkus pooleks
Arvamused
  • 05.10.26, 18:00
Marelle Ellen: ajab segadusse, miks Eesti ettevõtted müügis nii vähe LinkedIni kasutavad
Börsiuudised
  • 05.10.26, 17:21
Nordecon sai Tartus 5,6 miljoni eurose ehituslepingu
Uudised
  • 05.10.26, 16:47
Bolt tõstis tõuksiäri eraldi ettevõtte alla
Börsiuudised
  • 05.10.26, 16:40
Võlakirjatootluste tõus ja euroala ebakindlus survestasid USA börse
  • PRO
Saated
  • 05.10.26, 16:00
Longero brändi Eestis üles ehitanud turundusekspert: algus oli täielik peavalu
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026