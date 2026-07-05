OPEC+ kiitis heaks naftatoodangu kasvu

Naftaturul möllab torm: isegi kui kütuse hind peaks püsivamalt langema, ei juhtu see ekspertide sõnul kindlasti kohe. Osa neist ennustab ka naftakartelli OPECi lagunemist, kust Araabia Ühendemiraadid hiljuti lahkusid.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.