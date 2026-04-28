Ühendemiraadid lahkuvad naftakartellist OPEC

Maailma suurimate naftatootjate sekka kuuluv Araabia Ühendemiraadid teatas, et ei pea enam tootmispiirangutest kinni.
- Riigi suurima energiaettevõtte ADNOC tegevjuht Ahmed Al-Jaber on ühtlasi valitsuses minister.
- Foto: Reuters/Scanpix
Mõjukaimate rahvusvaheliste organisatsioonide sekka kuuluv naftakartell OPEC, mis kujundab olulisel määral nafta maailmaturu hinda, kaotab ühe oma kõige mõjukaima liikme. Araabia Ühendemiraatide (AÜE) sõnul lahkub riik kartellist juba reedest ehk 1. maist.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
