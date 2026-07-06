Rõõm ja pisarad: siit leiad Tallinna börsi tänavused parimad ja halvimad aktsiad

Uuel nädalal on tähelepanu keskmes Balti börsid, sest mitu kodumaist ettevõtet asuvad jagama lõppenud poolaasta majandustulemusi või müügi- ja tegevusmahte. Lisaks ootavad investorid Eesti inflatsiooninäitajaid ja USA tööturu värskeid andmeid.
Audiitorite nappus ja suur töökoormus on pannud mitu börsiettevõtet keerulisse olukorda: ühelt poolt nõuab reegel aruande esitamist õigeks tähtajaks, teisalt ei võimalda audiitorite ülekoormus aruannet õigel ajal börsile edastada.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.