Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,24%319,53
  • OMX Riga0,65%977,43
  • OMX Tallinn−0,19%2 228,58
  • OMX Vilnius−0,17%1 510,75
  • S&P 5000,58%7 818,93
  • DOW 300,49%51 521,28
  • Nasdaq 0,45%27 599,89
  • FTSE 1000,42%10 541,69
  • Nikkei 225−0,73%70 166,21
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%95,19
  • OMX Baltic−0,24%319,53
  • OMX Riga0,65%977,43
  • OMX Tallinn−0,19%2 228,58
  • OMX Vilnius−0,17%1 510,75
  • S&P 5000,58%7 818,93
  • DOW 300,49%51 521,28
  • Nasdaq 0,45%27 599,89
  • FTSE 1000,42%10 541,69
  • Nikkei 225−0,73%70 166,21
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%95,19

Rõõm ja pisarad: siit leiad Tallinna börsi tänavused parimad ja halvimad aktsiad

Tallinna börsi suurima tootlusega aktsia oli esimesel poolaastal Harju Elekter, teisest otsast tõi aga suurima kaotuse Arco Vara.
Suure aktsialennuga on silma jäänud Tiit Atso juhitav tööstuskontsern Harju Elekter Group.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 05.07.26, 16:00
Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Uuel nädalal on tähelepanu keskmes Balti börsid, sest mitu kodumaist ettevõtet asuvad jagama lõppenud poolaasta majandustulemusi või müügi- ja tegevusmahte. Lisaks ootavad investorid Eesti inflatsiooninäitajaid ja USA tööturu värskeid andmeid.
Börsiuudised
  • 02.07.26, 15:01
Börsiettevõtted jäävad aruannete esitamisega jänni. “Ei investeeriks ettevõttesse, mis ei ole auditeeritud”
Audiitorite nappus ja suur töökoormus on pannud mitu börsiettevõtet keerulisse olukorda: ühelt poolt nõuab reegel aruande esitamist õigeks tähtajaks, teisalt ei võimalda audiitorite ülekoormus aruannet õigel ajal börsile edastada.
Investor Toomas
  • 01.07.26, 15:39
Valus löök: tehnoloogiagigantide komistamine pühkis portfellist 25 000 eurot
Minu maikuine ärplemine lootusega jõuda 800 000 portfellini, päädis juunis korraliku külma dušiga. Portfellist hävis kümneid tuhandeid eurosid.
  • ST
Sisuturundus
  • 30.09.26, 06:00
Preses Nama Kvartāls alustab uut 9% tootlusega tagatud võlakirjapakkumist
Märkimisperiood kestab kuni 9. oktoobrini
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.

Hetkel kuum

Küsimusele, miks RKIK nii pikalt venitas kuriteoteate esitamisega, asutuse peadirektoriks olnud Magnus-Valdemar Saar (keskel), ei vastanud. Kaitseministri ametis olnud Hanno Pevkuri meenutusel sai tema asjast teada vahetult enne kuriteoteate esitamist.
Uudised
  • 06.10.26, 13:59
Pettuse küüsi langenud RKIK maksis võltsarve, raha kadus välismaale
Vennad Rauno ja Oliver Jõgeva võtsid Värska pereäri juhtimise üle 2021. aastal ning on siiani olnud ettevõtte ainsad juhatuse liikmed.
Uudised
  • 06.10.26, 15:40
A. Le Coqi tippu naasnud Noop võtab Värska müünud vennad juhatusest maha. “Tuli üllatusena”
RKIK ei ütle, mis kaitsefirmad ja mis mahus on lepingud sõlminud ning kelle vastu riik kohtusse läks ja keda veel uurib. “Ma saan aru, et avalikkuse jaoks ei ole võib-olla piisavalt läbipaistev ja sealt spekulatsioonid tekivad, aga kahjuks ei saa rohkem avada,” tõdes RKIKi peadirektori asetäitja Asko Kivinuk.
Uudised
  • 06.10.26, 06:00
Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib
Tehnoloogiaärist taandunud Ivo Mägi pühendus Sinimandriale ning lõi seal ka köögis ise käed külge.
Uudised
  • 05.10.26, 15:04
IT-ettevõtja restoran sulgeb uksed suure kahjumiga. “Meie paraku ei suutnud“
Müügitulu languse taga oli eelkõige väiksem dividenditulu. Ettevõte sai aasta jooksul dividendi ligi 3,9 miljonit eurot, 2024. aastal ületas dividenditulu 5 miljonit eurot.
Börsiuudised
  • 05.10.26, 18:00
Rain Lõhmuse valdusfirma kasum kukkus pooleks
Soome lennupäevadele teel olnud kaks kopterit põrkasid kokku möödunud aastal 17. mail kell 12.34.21. Punane kopter kuulus Priit Jaaganti ettevõttele, must Oleg Sõnajala ettevõttele.
Uudised
  • 06.10.26, 12:28
Tuntud ettevõtjate elu nõudnud kopteriõnnetuse piloodid lendasid ohtlikult lähestikku
Äripäeva börsitoimetuse juht Jaan Martin Raik kasutab investeerimiseks tehisaru abi ja investeerib oma päris raha.
Börsiuudised
  • 06.10.26, 13:31
Tehisaru näitas, kuidas nädalaga võita USA legendaarset indeksit
Investeerimiseksperiment
Preses Nama Kvartālsi büroohoones saavad ettevõtted kujundada oma töövajadustele ja meeskonnakultuurile vastavad ruumid.
  • ST
Sisuturundus
  • 01.10.26, 06:00
Rahvusvahelistele finantsbrändidele kasutajakogemust disainiv UXDA valis uueks kontoriks Preses Nama Kvartālsi
President Donald Trump (vasakul) rääkimas Anthropicu tegevjuhi ja kaasasutaja Dario Amodeiga Valge Maja ees.
Anthropicu IPO dokument paljastas asutajate miljonitasud ja suure lubaduse
Restoraniärimees Sten- Erik Jantson kavatseb Manna la Roosa avada teises kohas.
Tuntud restoran tüürib pankrotti. Jantson süüdistab allakäigus äripartnerit
“Meie laos on kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuvad karpide ja etikettide jäägid koos valmistoodanguga, millel on vana ja tänaseks keelatud märgistus ning mida me seadust rikkumata enam realiseerida ei saa,” tõdeb Nurme Looduskosmeetika kaasasutaja ja brändijuht Marit Tiits.
Purgike, tuub või karp toovad sadu ridu aruandlust: uued ELi eeskirjad on detailidest pungil
President Donald Trump (vasakul) rääkimas Anthropicu tegevjuhi ja kaasasutaja Dario Amodeiga Valge Maja ees.
Anthropicu IPO dokument paljastas asutajate miljonitasud ja suure lubaduse
Eestis on palju edukaid puidutööstusettevõtteid, kes sammuvad ühte jalga puhta tööstuse poliitikaga, kirjutab Taastuvenergia Koja juht Silver Sillak.
Silver Sillak: puhas tööstus ei tähenda ulmelisi tulevikutehnoloogiaid
Küsimusele, miks RKIK nii pikalt venitas kuriteoteate esitamisega, asutuse peadirektoriks olnud Magnus-Valdemar Saar (keskel), ei vastanud. Kaitseministri ametis olnud Hanno Pevkuri meenutusel sai tema asjast teada vahetult enne kuriteoteate esitamist.
Pettuse küüsi langenud RKIK maksis võltsarve, raha kadus välismaale
Tõusu eesotsas särasid kiibitootjad Nvidia ja AMD, mille aktsiad saavutasid kõigi aegade kõrgeima taseme.
USA börsid tõusid uute rekorditeni
Rootsi Patriot vahetab välja Hollandi sarnase missiooni.
Rootsi saadab Poolale õhutõrjevahendeid
Jõustunud kohtuotsuse järgi oli Olympicu õiglane väärtus kaks korda madalam sellest, mida investorid pika vaidluse ajal nõudsid.
Suurt kala püüdma läinud Olympicu väikeaktsionärid said lõplikult lüüa. “Kohus on oma sõna öelnud”
Preses Nama Kvartāls asub Riia ühes nähtavamas ja strateegiliselt olulises äripiirkonnas. Paralleelselt hoone ehitusega arendatakse ka haljastust ja välialasid.
  • ST
Preses Nama Kvartāls alustab uut 9% tootlusega tagatud võlakirjapakkumist
Märkimisperiood kestab kuni 9. oktoobrini
Skydance peab tooma aastas kinoekraanidele vähemalt 30 täispikka filmi. Vastasel juhul ootab neid ees kallis trahv.
Tehing sai ametlikuks: Paramount ja Warner Bros. ühinesid
Nvidia tegevjuht Jensen Huang on varem öelnud, et kavatseb järgmisel aastal müüdavate kiipide kogust kahekordistada.
Kolm tehnoloogiahiidu haaravad S&P 500 indeksist üha suurema osa
Kodubörsidel ning naaberturgudel liikusid jaeinvestorite rahavood peamiselt finantssektori ning energeetika suunal. Nii nautis näiteks Swedbanki klientide seas populaarseima ostusihtmärgi tiitlit Leedu energiakontsern Ignitis Grupe.
Investorite septembri tehingud: kasumit võeti AIst, ostud tehti kaitsetööstuses
Investorite jaoks taandub analüütikute hinnangul põhiküsimus nüüd sellele, kui kaua suudavad turuliidrid hoida tehnoloogilist edumaad, hinnastamisjõudu ja kõrget kapitalitootlust.
AI-buum paisutas kiibitööstuse kasumeid, üks hiiglane rebis end konkurentidest lahti
TextMagicu aktsionärid otsustasid hiljuti vähendada ettevõtte vabatahtlikku omakapitali reservi 1,72 miljoni euro võrra ning maksta raha aktsionäridele välja.
TextMagicu käive kasvas, kasutajate arv kahanes
4. septembril said Tallinnas Rävala puiestee 4 majas tegutseva Studioworksi töötajad kätte küll palgalehed, kuid raha pole osa neist siiani saanud.
Suurtes võlgades ettevõtte 160 töötajat istuvad kodus teadmatuses. “Enam ei ole väga naljakas”
Tehnoloogiaärist taandunud Ivo Mägi pühendus Sinimandriale ning lõi seal ka köögis ise käed külge.
IT-ettevõtja restoran sulgeb uksed suure kahjumiga. “Meie paraku ei suutnud“
Sunly juht ja asutaja Priit Lepasepp ütleb, et neil on huvi kiiresti kasvada. “Mõni ütleks, et ebanormaalselt kiiresti, aga ma arvan, et täitsa parajalt kiiresti.”
“Suveks oleme investeerinud 1,2 miljardit.” Suur andmekeskuse diil teeb Sunly parkidele tee valla
Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjonile minevaid töid saab veel enne oksjonit ARS Projektiruumis näha.
Kunstiostjate turg ei ole kummist: galeristid kahtlevad kunstnike liidu päästeoksjoni valikutes
Firma sõnul selgub oktoobris, kui palju töötajaid Air Baltic Eestis koondab.
Air Baltic koondab töötajaid Eestis
“Rõõmustame selle üle, et nüüd on kõik korras,” ütles Civitta asutaja ja ingelinvestor Riivo Anton, kes nõustamisfirma segasest raamatupidamisest rääkida ei tahtnud.
Mainekas nõustamisfirma sai audiitorilt hävitava hinnangu ja libistas probleemid Leetu
Eestlanna YouTube’i kanalit Kimchi Ghost Mai jälgib sotsiaalmeedias isegi Lõuna-Korea esimene leedi ning neiu propageerib kaugelt tulnuna hoopis Korea enda kultuuri, kuigi tutvustab loomulikult ka Eestit.
Eestlanna teeb vaatamist väärt ajalugu ja abiellub esimese tavakodanikuna Korea kuningapalee õuel
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik testib päris rahaga AI võimekust teha börsiindeksist parem tulemus.
Äripäeva ajakirjanik usaldab aastaks oma raha AI kätte, et turule pähe teha
Investeerimiseksperiment

Podcastid

Investor Toomase kannatus katkes: „Novo ajab ikka juba närvi küll“
Investor Toomase tund
Investor Toomase kannatus katkes: „Novo ajab ikka juba närvi küll“
00:00
Odav import surub Eesti aiandustootja üha keerulisemasse seisu
Kasvupinnas
Odav import surub Eesti aiandustootja üha keerulisemasse seisu
00:00
Eesti ettevõtted kasvatavad turunduskulusid, kuid digikanalites tõmmatakse hoogu maha
Eetris on turundusuudised
Eesti ettevõtted kasvatavad turunduskulusid, kuid digikanalites tõmmatakse hoogu maha
Kapo taustaga tulevase presidendi nõunik: väide, et luure juhib riiki, ei põhine faktidel
Hommikuprogramm
Kapo taustaga tulevase presidendi nõunik: väide, et luure juhib riiki, ei põhine faktidel
Äripäevas alustab saatesari “Tagasilöök”. Saatejuht: iga edu taga on karid, mille otsa on koperdatud
Hommikuprogramm
Äripäevas alustab saatesari “Tagasilöök”. Saatejuht: iga edu taga on karid, mille otsa on koperdatud
Värskelt riidebrändi loonud noor: selleks pole vaja kellegi luba, et hommikul ärgates disaineriks hakata
Lihtsalt alusta
Värskelt riidebrändi loonud noor: selleks pole vaja kellegi luba, et hommikul ärgates disaineriks hakata
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
08.10.2026 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
09.10.2026 Power BI baaskoolitus
Äripäeva Akadeemia
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
12.10.2026 Tehisintellekti riskijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti riskijuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.10.2026 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.10.2026 Masinate CE-märgistamise alused
Äripäeva Akadeemia
Masinate CE-märgistamise alused
6 akadeemilist tundi
14.10.2026 ja 26.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
16.10.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
20.-21.10.2026 Power BI DAX keel
Äripäeva Akadeemia
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
21.10.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
22.10.2026 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 06.10.26, 13:59
Pettuse küüsi langenud RKIK maksis võltsarve, raha kadus välismaale
2
Uudised
  • 06.10.26, 15:40
A. Le Coqi tippu naasnud Noop võtab Värska müünud vennad juhatusest maha. “Tuli üllatusena”
3
Uudised
  • 06.10.26, 06:00
Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib
4
Uudised
  • 05.10.26, 15:04
IT-ettevõtja restoran sulgeb uksed suure kahjumiga. “Meie paraku ei suutnud“
5
Uudised
  • 04.10.26, 15:30
Venemaa endine peaminister: Putin tegi vea, mida ta ei suuda tunnistada
6
Börsiuudised
  • 05.10.26, 18:00
Rain Lõhmuse valdusfirma kasum kukkus pooleks

Viimased uudised

Uudised
  • 07.10.26, 08:00
Purgike, tuub või karp toovad sadu ridu aruandlust: uued ELi eeskirjad on detailidest pungil
Arvamused
  • 07.10.26, 06:00
Silver Sillak: puhas tööstus ei tähenda ulmelisi tulevikutehnoloogiaid
Uudised
  • 07.10.26, 06:00
Tuntud restoran tüürib pankrotti. Jantson süüdistab allakäigus äripartnerit
Börsiuudised
  • 06.10.26, 23:19
USA börsid tõusid uute rekorditeni
Börsiuudised
  • 06.10.26, 21:35
Tehing sai ametlikuks: Paramount ja Warner Bros. ühinesid
Börsiuudised
  • 06.10.26, 18:59
Kolm tehnoloogiahiidu haaravad S&P 500 indeksist üha suurema osa
Uudised
  • 06.10.26, 18:37
Anthropicu IPO dokument paljastas asutajate miljonitasud ja suure lubaduse
Uudised
  • 06.10.26, 18:00
Suurt kala püüdma läinud Olympicu väikeaktsionärid said lõplikult lüüa. “Kohus on oma sõna öelnud”
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026