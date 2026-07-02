Börsiettevõtted jäävad aruannete esitamisega jänni. “Ei investeeriks ettevõttesse, mis ei ole auditeeritud”

Audiitorite nappus ja suur töökoormus on pannud mitu börsiettevõtet keerulisse olukorda: ühelt poolt nõuab reegel aruande esitamist õigeks tähtajaks, teisalt ei võimalda audiitorite ülekoormus aruannet õigel ajal börsile edastada.

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artiklit lugedes teada: miks jäävad mitu börsiettevõtet auditeeritud aruannete esitamisega hätta just siis, kui börs läbipaistvust kõige rohkem nõuab;

kuidas mõjutab audiitorite nappus First Northi ettevõtteid ja miks võivad investorid selle tõttu suuremat riski kanda;