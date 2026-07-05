Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Uuel nädalal on tähelepanu keskmes Balti börsid, sest mitu kodumaist ettevõtet asuvad jagama lõppenud poolaasta majandustulemusi või müügi- ja tegevusmahte. Lisaks ootavad investorid Eesti inflatsiooninäitajaid ja USA tööturu värskeid andmeid.

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artiklit lugedes teada: mida ootavad analüütikud TKM Grupi teise kvartali tulemustest ja kas surve kasumlikkusele võib leeveneda;

millise pildi annavad Tallinna Sadama, Ekspress Grupi ja TextMagicu värsked müügi- ning tegevusmahud Balti börsi seisust;