SpaceX liitub Nasdaq 100 indeksiga, miljardid dollarid sunnitakse liikvele

Elon Muski kosmosefirma SpaceX liitub täna enne USA aktsiaturu avanemist Nasdaq 100 indeksiga, sundides sisuliselt paljusid fonde kulutama miljardeid dollareid ettevõtte aktsiate hankimiseks.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda

artiklit lugedes teada: