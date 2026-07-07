SpaceX liitub Nasdaq 100 indeksiga, miljardid dollarid sunnitakse liikvele

Elon Muski kosmosefirma SpaceX liitub täna enne USA aktsiaturu avanemist Nasdaq 100 indeksiga, sundides sisuliselt paljusid fonde kulutama miljardeid dollareid ettevõtte aktsiate hankimiseks.
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artiklit lugedes teada:
- kui suure ostusurve võib SpaceXi lisamine Nasdaq 100 indeksisse tegelikult turule tuua;
- kuidas kommenteerivad Elon Muski ettevõtte väärtust Wall Streeti suurpangad ja kui palju nende hinnasihid lahknevad;