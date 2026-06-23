SpaceX suutis börsil suurema kukkumise pidurdada

Börsidebüüdi teinud SpaceX äratas suurt huvi ka Eesti investorites. LHV klientide tehingutest moodustasid SpaceXiga seotud ostud ligi 90% ning Lightyearis oli aktsia ostetuim nii Eestis kui ka Euroopas.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.