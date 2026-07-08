16 000 eurost miljoniportfellini: investorid avasid kasvustrateegiad

Investeerimisfestivali kinnisvaralaval rääkisid Ele-Riin Kullamäe Golovin ja Kristel Tandre, kuidas kasvatada üksikutest üürikorteritest miljoniportfell. Nende sõnul ei tasu laenu karta, sest just võimenduse toel hakkab portfell tihtipeale kiiremini kasvama.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- kuidas kasvatas Ele-Riin Kullamäe Golovin 16 000 eurost algkapitalist miljonilise kinnisvaraportfelli;
- miks peavad Kristel Tandre ja Ele-Riin laenuraha portfelli kasvatamisel vältimatuks, kuigi mõlemad seda algul kartsid;