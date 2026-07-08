Inteli aktsia rühib kõrgustesse, mida pole nähtud isegi dot-com-mulli ajal
Kiibitootja Inteli tänavune võimas börsiralli teeb ajalugu: ettevõtte aktsia kaupleb oma pikaajalisest trendijoonest kõrgemal kui kunagi varem, lüües isegi sajandivahetuse tehnoloogiamulli aegseid rekordeid.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.