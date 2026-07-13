Trump: kehtestame Hormuzi väina läbivale kaubale 20% tollimaksu

USA aktsiaturud alustasid uut kauplemisnädalat erisuunaliselt. USA ja Iraani vahelise konflikti ägenemine lennutas taas nafta hinna üles ning tehisaruaktsiad sattusid algava tulemuste hooaja eel tugeva müügisurve alla.
Uus börsinädal tuleb investoritele üsna sisukas. Nädala esimesel poolel koondub tähelepanu Wall Streeti suurpankade tulemustele ning USA inflatsioonile. Seejärel võtavad fookuse Euroopa ja Põhjamaade pangad, telekomid ning hiiglased kiibitööstusest.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.