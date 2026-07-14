Endine Föderaalreservi juht liitus Anthropicu järelevalvekoguga

Tehisintellekti ettevõte Anthropic kaasas oma usaldusfondi endise USA Föderaalreservi juhi Ben Bernanke. Nobeli majanduspreemia laureaat hakkab nõustama ettevõtet tehisintellekti majanduslike mõjude, riskide ja ühiskondlike tagajärgede hindamisel.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- miks otsustas Anthropic kaasata just Ben Bernanke oma tehisintellekti järelevalvekogusse;
- kuidas võib Bernanke hinnangul tehisintellekt mõjutada tööturgu ja majandust kogu maailmas;