Hinrikuse Skaala kuulub maailma kuumima AI-firma investorite hulka

Jaan Tallinn pole ainus: Taavet Hinrikuse investeerimisfirmal Skaalal on samuti osalus tehisintellektifirmas Anthropic.
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- kui suur on Taavet Hinrikuse investeerimisfirma Skaala panus maailma kuumaks peetavasse AI-firmasse ja miks see osalus tähelepanu tõmbab;
- kuidas kommenteeris Skaala investeeringute juht Artur Erik Lindmaa ettevõtte varajast sisenemist Anthropicu investorite hulka;