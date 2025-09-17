Microsoft, Nvidia ja teised hiiud süstivad üle 40 miljardi dollari Suurbritanniasse
USA suurfirma Microsoft kavatseb Ühendkuningriiki investeerida järgnevate aastate jooksul 30 miljardit dollarit, et arendada oma tehisarutaristut. Märkimisväärsed investeeringud teevad ka näiteks Nvidia, Alphabet ja OpenAI.
