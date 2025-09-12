Nvidia ja OpenAI peavad läbirääkimisi suurinvesteeringu üle Suurbritannias
Nvidia Corp. ja OpenAI peavad läbirääkimisi ulatusliku investeeringu üle Suurbritanniasse, et toetada riigi andmekeskuste arendamist ja tugevdada kohalikke tehisintellekti võimekusi, teatas CNBC. Tehingu maht võib ulatuda miljarditesse dollaritesse.
Nvidia tegevjuht Jensen Huang žestikuleerib, kui Ameerika Ühendriikide president Donald Trump (pildilt puudu) peab kõnet tippkohtumisel „Winning the AI Race” Washingtonis, Ameerika Ühendriikides, 23. juulil 2025.
Foto: Kent Nishimura
Arutelud käivad veel koostöös Nvidia ja pilvandmetöötlusettevõtte Nscale’iga, ütles teemaga kursis olev, kuid anonüümsust palunud allikas. Tema sõnul ei ole lepingut veel allkirjastatud.
