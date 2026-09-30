Martin Sokk Anthropicu IPOst: 2 triljoni dollari juures peab väga palju asju õigesti minema

Lightyeari juhi Martin Soku sõnul on Anthropicu võimaliku börsiletuleku juures kõige huvitavam see, et lekkinud dokumendid lubavad esimest korda ettevõtte kapoti alla vaadata. „Seni on olulisemad mudeliarendajad tegutsenud eraturul ja nende äritulemustest on olnud vähe teada,“ märgib ta.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: mille põhjal peab Martin Sokk Anthropicu võimaliku 2 triljoni dollari suuruse väärtuse juures kõige suuremaks riskiks;

mida paljastavad lekkinud dokumendid Anthropicu äri ja konkurentsipositsiooni kohta investorite vaates.