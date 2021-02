TalTechi majandusteaduskonna dekaan Enn Listra: tipptegijad tulevad meilt

Eesti majandusalased tippteadmised tulevad meie majast, ütleb TalTechi majandusteaduskonna dekaan ja kahekordne vilistlane Enn Listra 11.02 Äripäeva vahel ilmunud erilehes TalTech. 80 aastat majandusharidust.

Tulevased tipptegijad: TalTechi majandusteaduskonna üliõpilaskogu novembris 2020. Foto: TalTechi majandusteaduskond

Me oleme olulised

Koos määrame selle, kuidas Eesti majandus ja ühiskond toimivad täna ja 25 aasta pärast. Oluline osa otsustajatest tuleb meilt ning kui tahame, et Eesti oleks konkurentsivõimeline, peab seda olema meie tänane haridus. Seda see on, sest meil õpivad tõenäoliselt ühed maailma kõige targemad üliõpilased. Meie sisseastumislävend on nii kõrge, et ainult 25% PISA testi järgi maailma tippu kuuluvatest Eesti gümnaasiumilõpetajatest saab mõelda tehnikaülikooli majandusteaduskonnas õppimisele.

Me oleme mitmekesised

Teaduskonnas on neli põhivaldkonda: ärindus, avalik haldus, majandus- ja õigusteadus. Kolm neist on viimastel aastatel tõusnud maailma tasemel ülikoolide edetabelitesse, kusjuures avalik haldus on oma valdkonna Shanghai edetabelis Cambridge’i ülikooliga samas grupis. Teaduskonnas õpib ligikaudu 30% Eesti ärinduse ja halduse bakalaureusetudengitest, umbes 40% magistrantidest ja 45% doktorantidest. Eesti majandusalased tippteadmised tulevad meie majast.

Me oleme kvaliteeti tagavalt rahvusvahelised

Majandusteaduskonnas on üliõpilasi enam kui 70 riigist. Kõige rohkem muidugi üle lahe Soomest, kust on pärit kümnendik meie tudengitest. Nii saame ka Eesti tudengitele korraliku rahvusvahelist kogemust pakkuda, et nad poleks sunnitud minema laia maailma, et kvaliteetset haridust omandada.

Sellise varajase võrgustumise võimaldamiseks muutsime eesti- ja ingliskeelsed õppekavad sarnasemaks, et kodu- ja välismaised tudengid saaksid koos õppides veelgi vägevama koostöö kogemuse.

Meid on palju

Umbes 20 000 vilistlast, kes teaduskonnas või sellega aegade jooksul liitunud ülikoolides ja struktuuriüksustes saadud teadmisi ja oskusi Eestis või mujal rakendavad.

Me jätkame oma ajaloolist missiooni

Selle juured on TTÜ sotsiaalteaduskonnas ja Tallinna Kolledžis, Audenteses, Concordias, Teaduste Akadeemia majanduse instituudis ning muidugi meie tänase konfiguratsiooni kõige vanemas osas, 80 aastat tagasi alustanud majandusteaduskonnas.

Me oleme targad

Meie tudengid õpivad hästi, meie vilistlased on edukad ja meie õppejõud teevad kõvasti teadust. Eesti majandushariduse tuumkompetents asub TalTechis ning tehnikaülikool on jätkuvalt riigi kõige olulisem majandusülikool.