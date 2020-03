Tallinna teeninduskoolis vastuvõtu administraatoriks õppivad Brigita Ojamägi (vasakult), Liisi Lass ja Melissa Veilberg on jõudnud Radisson Blu Hotel Olümpias oma ühekuuse toitlustuse praktikaga lõpusirgele.

Nipp: praktikal olles õpi parimatelt

Vahetevahel kiputakse arvama, et hotellitööd võiks taibata igaüks ja seda ei ole vaja õppida. Vale puha – peale marmiitide pesu ja klaaside läikima löömise õpitakse muu hulgas sedagi, missuguseid lauseid võib kliendiga kasutada ja milliseid nalju on sünnis teha, kirjutab Äripäeva tellijatele 3. märtsil ilmunud erileht Koolilõpp ja praktika.

Eelmisel aastal Eesti parimaks praktikakohaks nimetatud Radisson Blu Hotel Olümpia persoanlijuht Airi Neemre räägib, et teadmiste omandamisel ei mängi noore õppuri elus sugugi ainsat rolli õpetaja ja superviisor, vaid vaat et rohkemgi on praktika käigus õppida oma uutelt kolleegidelt ja kutsekaaslastelt. „Kui märkad, et keegi teeb midagi väga edukalt, siis tasub alati paluda, et ta näitaks lähemalt, kuidas miski käib,“ annab Neemre nõu, kuidas praktikast võtta maksimumi.

Brigita Ojamägi , Radisson Blu Hotel Olümpia hommikusöögi teenindaja praktikant Praktika käigus saab palju rohkem oskusi juurde. Sedagi, kuidas töökohta valmis panna ja ära koristada. Ma ei teadnudki, et peame nii palju asju tegema ja et kõik tööd on täpselt ära jaotatud.

Mõistagi ei tulnud parima praktikakoha tiitel Radisson Blu Hotel Olümpiale juhtumisi, vaid selleks on aastaid vaeva nähtud ja teadmisi kogutud. „Esimene praktika oli mul majapidamispraktika, mille tegin välismaal ja nüüd otsustasin tulla Olümpiasse, sest olin sellest väga palju head kuulnud,“ räägib Tallinna teeninduskoolis vastuvõtu administraatoriks õppiv Melissa Veilberg (20), kellel hakkab Radisson Blu Hotel Olümpia majas just lõppema ühekuune toitlustuse praktika.

Hommikusöögi teenindaja roll kui väärtuslik stardikoht

Radisson Blu Hotel Olümpia personalijuhi sõnul on hommikusöögi teenindaja roll hea koht, kus hotellis alustada, sest erinevad osakonnad teevad omavahel väga tihedat koostööd. „Mida selgem ülevaade praktikandil on, seda paremini saab ta aru, kuidas on eri osakondade töö omavahel seotud,“ sõnab Neemre, lisades, et ka vastuvõtu­töötajad peavad teadma, kui kaua võtab aega ühe toa koristamine või miks mõnel päeval ei jõua toateenijad kella 14ks kõiki tube ära koristada. Pealegi võib väikestes hotellides juhtuda nõnda, et üks töötaja teeb kõike.

Samuti Tallinna teeninduskoolis vastuvõtu administraatoriks õppiv Liisi Lass (19) kiidab Radisson Blu Hotel Olümpiat sooja vastuvõtu ja personali sõbraliku suhtumise eest. „Läksin pärast gümnaasiumi hotellindust õppima ja töötan kooli kõrvalt restoranis, mistõttu ei olnud praktika minu jaoks väga raske, sest olen harjunud taldrikuid ja kandikut käes hoidma,“ räägib Liisi ja jagab tunnustust, et nad on saanud praktika jooksul kõiki töid proovida: olla bufees, teenindada saalis ja pesta kohvimasinaid.

Teismelisena perega Soome kolinud ja täisealisena tagasi kodumaale tulnud Brigita Ojamägil (20) on samuti jagada vaid kiitust praktika jooksul kogetu kohta, sest hotellitöö nõuab aktiivsust ja pakub ohrasti võimalusi inimestega suhtlemiseks, mida ta julge suhtlejana väga naudib. „Eelmine praktika oli majapidamispraktika, mille tegin Tallinki hotellis, sest minu mõte ongi proovida erinevaid hotelle,“ räägib Brigita, lisades, et siiani on talle kõige rohkem meeldinud hommikusöögi teenindaja amet, ehkki ootab väga ka koolis õpitava eriala ehk administraatori töö praktikat.

Hotellitöö nõuab kiirust, täpsust, osavaid näppe ja kultuuritundlikkust

Ja ehkki kolm tütarlast õpivad vastuvõtu administraatori tööd, on hotellistöös vajalik teada ja praktideerida erinevaid ametioskusi.

Toitlustuspraktika käigus saavad nad õppida toitlustuse töö iseloomu ja omapära ning täita hotelli toitlustust puudutavaid ülesandeid: näiteks serveerida juhendamisel hommikusöögilaua toite ning jooke sobilike serveerimisvahendite ja asjakohaste töövõtetega; teenindada meeskonnaliikmena erineva kultuuritaustaga külastajaid, lähtudes ettevõtte äriideest ja kliendikeskse teeninduse põhimõtetest, ning töötada meeskonnaliikmena, arvestades teiste toitlustusosakonna töötajatega.

Praktika käigus saavad nad kogemuse, kuidas valmistada ette oma töökohta, millised on meeskonna ettevalmistustööd ja kuidas teha iseseisvalt laua eelkatteid vastavalt etteantud menüüle ja külastajate arvule. Niisamuti on nende ülesandeks korrastada teenindussaali söögilauad pärast külastajate lahkumist.

Kõike seda tuleb teha hügieeniliselt, ergonoomiliselt ja õigel ajal ja tehnoloogiliselt õiges järjekorras, kasutades ettenähtud tööriietust ja isikukaitsevahendeid. Personalijuhi sõnul ei ole võimalik neid töövõtteid õppida ainult koolilaua taga, vaid nende omandamist peab harjutama.

Asjalik praktikant motiveerib ka juhendajaid ja kaastöötajaid pingutama

Radisson Blu Hotel Olümpia hommikusöögi superviisori Karina Novikova sõnul on hommikusöögi meeskonnas kokku 30 inimest ja ühes vahetuses töötab korraga umbes viis inimest. Brigita, Melissa ja Liisi kohta on tal lausuda vaid häid sõnu. “Kõik on väga tublid. Olen heas mõttes üllatunud, sest ma ei osanud oodata, et nad nii tublid on,” kiidab Karina tütarlastega koostööd. “Mul on väga hea meel õpetada ja oma aega panustada, kui näen, et praktikantidel on soov ja huvi töö vastu.”

Brigita leiab, et teooriast üksi jääb kindlasti väheks, sest koolis ei räägitud neile midagi näiteks marmiitide pesust. “Praktika käigus saab palju rohkem oskusi juurde. Sedagi, kuidas töökohta valmis panna ja ära koristada. Ma ei teadnudki, et peame nii palju asju tegema ja et kõik tööd on täpselt ära jaotatud,” muljetab neiu.

Brigita sõnul on hotell just see koht, kus ta tulevikus töötada tahab ja viie aasta perspektiivis näeb ta end vastuvõtujuhina, kuid tunnistab, et seda on siiski raske öelda.