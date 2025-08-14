Äripäev
Telli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,3%296,8
  • OMX Riga−0,32%917,58
  • OMX Tallinn0,14%2 038,02
  • OMX Vilnius0,52%1 214,68
  • S&P 5000,32%6 466,58
  • DOW 301,04%44 922,27
  • Nasdaq 0,14%21 713,14
  • FTSE 1000,19%9 165,23
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93
  • OMX Baltic0,3%296,8
  • OMX Riga−0,32%917,58
  • OMX Tallinn0,14%2 038,02
  • OMX Vilnius0,52%1 214,68
  • S&P 5000,32%6 466,58
  • DOW 301,04%44 922,27
  • Nasdaq 0,14%21 713,14
  • FTSE 1000,19%9 165,23
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93
  • 14.08.25, 01:27

S&P 500 ja Nasdaqi liitindeks püstitasid teist päeva järjest ajaloolised tipud

USA aktsiad tõusid kolmapäeval, kui Wall Street panustas septembrikuisele intressikärpele ning suurimad indeksid sihtisid uusi tippe.
Dow Jonesi tööstusindeks on lähedal oma kõigi aegade kõrgeimale tasemele.
  • Dow Jonesi tööstusindeks on lähedal oma kõigi aegade kõrgeimale tasemele.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Nii S&P 500 kui ka Nasdaqi liitindeks püstitasid teist päeva järjest rekordtasemed, sulgudes vastavalt 6 466,58 ja 21 713,14 punkti juures. Börsipäeva jooksul kasvas S&P 500 0,32% ja Nasdaq 0,14%. Bloombergi andmetel tõusis umbes 420 aktsiat kõikidest indeksi S&P 500 liikmetest.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 13.08.25, 22:17
Nasdaqi uustulnuk rallis esimeste minutite jooksul 200%
Krüpto­börsi operaator Bullish alustas kolmapäeva pärastlõunal New Yorgi börsil kauplemist hinnaga 90 dollarit aktsia kohta, mis on enam kui kaks korda kõrgem ettevõtte 37 dollari suurusest IPO hinnast.
Börsiuudised
  • 13.08.25, 18:40
Amazoni teade kiirtarnetest kukutas konkurentide aktsiaid
Amazoni Prime’i teenuse tellijad saavad nüüd sama päeva jooksul kätte ka kiiresti riknevad toidukaubad, mis aitab ettevõttel konkureerida Walmarti, Instacarti ja Krogeri sarnaste teenustega.
Börsiuudised
  • 13.08.25, 01:20
S&P 500 ületas ajaloolise 6400 punkti taseme
Nasdaqi liitindeks, Meta püstitasid rekordid
S&P 500 sulgus teisipäeval esimest korda ajaloos ülalpool 6400 punkti taset, toetudes värsketele inflatsiooniandmetele.
Börsiuudised
  • 12.08.25, 21:41
Tehisintellekti arendav idufirma pakkus Google’ile Chrome’i brauseri eest hiigelsummat
Tehisintellekti arendav idufirma Perplexity AI tegi teisipäeval 34,5 miljardi dollari suuruse pakkumise Alphabeti Google’ile Chrome’i brauseri ostmiseks, mis on märgatavalt suurem ettevõtte enda väärtusest.
  • ST
Sisuturundus
  • 12.08.25, 10:33
Kuidas Eesti investorid muudavad 550 000 Dubai kinnisvara abil 1 000 000 euroks
Raha kaotab väärtust ja maksud tõusevad. Paljud Eesti investorid seisavad silmitsi sarnaste küsimustega: kuidas säilitada kapitali ja kaitsta seda Euroopa majanduse stagnatsiooni eest, kuidas investeerida sularaha või krüptovaluutat legaalselt ja konfidentsiaalselt, kuidas liikuda edasi kohalikelt turgudelt, mille tootlus on 3–4%, kui maksukoormus kasvab ning kinnisvara hinnad lähiaastatel ei tõuse? Kinnisvara tootlus Eestis või Saksamaal on maksimaalselt 3–4% aastas. Sellised investeeringud ei toimi – eriti juhul, kui eesmärgiks ei ole pelgalt raha säilitamine, vaid selle kasvatamine.

Enimloetud

1
Saated
  • 11.08.25, 13:54
Priit Sauk liiklusõnnetuste vähendamisest: võib-olla autojuhid peaksid tegema iga 20 aasta järel korduseksami
2
Uudised
  • 11.08.25, 18:00
Pensionisammaste täitjad ja tühjendajad said tulumaksu tõusu tõttu uusi kaalumiskohti
3
Uudised
  • 12.08.25, 06:00
Riigi IT-käki kohtusse viinud korteriühistu sai uue võimaluse
4
Juhtkiri
  • 11.08.25, 14:50
Maksurahas suplev valitsus peab tulumaksu kergitamisest loobuma
5
Majandustulemused
  • 11.08.25, 16:39
E-Piim vaidleb Hollandi partneriga miljonite nimel. “Väga kahetsusväärne”
6
Uudised
  • 12.08.25, 17:00
Metsikute ambitsioonidega Pärnu videomänguäri läks pankrotti: Dubai rahad kadusid, palgad jäid maksmata

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 14.08.25, 01:27
S&P 500 ja Nasdaqi liitindeks püstitasid teist päeva järjest ajaloolised tipud
Börsiuudised
  • 13.08.25, 22:17
Nasdaqi uustulnuk rallis esimeste minutite jooksul 200%
Uudised
  • 13.08.25, 20:13
Atria farmis on seakatku kahtlus
Uudised
  • 13.08.25, 18:48
“Kaitseliit ostab põrsa kotis.” Droonihanget vaidlustanud firma sai kohtus lüüa
Börsiuudised
  • 13.08.25, 18:40
Amazoni teade kiirtarnetest kukutas konkurentide aktsiaid
Saated
  • 13.08.25, 17:34
Marko Mihkelson: Trump võib sõja jätkumise ajada Ukraina süüks
Saated
  • 13.08.25, 17:30
Tuumajaama plaaniv tehnoloogiajuht riigi hinnagarantiist: praegu ei küsi ega arvuta, aga aeg näitab
Börsiuudised
  • 13.08.25, 17:19
Balti börsi tõusu juhtis Leedu energiafirma, Wall Streetil kasvas intressikärpe lootus
Droon. Foto on illustratiivne.
“Kaitseliit ostab põrsa kotis.” Droonihanget vaidlustanud firma sai kohtus lüüa
Kelmust menetleb Brooklynis asuv New Yorgi idapiirkonna ringkonnakohus.
Veel üks miljardipettuses süüdistatav eestlane vahistati USAs
Vladimir Putiniga kohtunud Donald Trumpi ihunõunik Steve Witkoff (vasakul) kohtus Vene riigipeaga möödunud nädalal.
Putin nõuab Trumpilt Ukraina suveräänsuse loovutamist
Droon. Foto on illustratiivne.
“Kaitseliit ostab põrsa kotis.” Droonihanget vaidlustanud firma sai kohtus lüüa
Tartumaal Maagi 2000 seaga farmis tuvastati Aafrika katk
Tartumaal Maagi 2000 seaga farmis tuvastati Aafrika katk
Sigade Aafrika katku on sel suvel järjestikku leitud mitmetes farmides
Atria farmis on seakatku kahtlus
Oleg Sõnajalg (paremal) eelmisel suvel koos venna Andres Sõnajalaga läbi suurte raskuste rajatud Aidu tuulepargi avamisel.
Hukkunud Oleg Sõnajala ärid liikusid pärijatele
Talving usub endiselt, et aktsiaturul on veel kasvuruumi.
Suurinvestor Arne Talving näitab oma viimase kuu oste ja müüke
Eesti Energia külmutab Liivi merepargi projekti, sest riiklik poliitika muutus, selgitas Enefit Greeni juht Juhan Aguraiuja.
Eesti Energia külmutab Liivi merepargi projekti
Jaapanlased loobuvad koostööst
Iglucrafti asutaja Priit Kallas jagab saates “Ambitsioon”, kuidas võtmemõõdikud on aidanud äril areneda.
  • ST
Kõhutundest võtmemõõdikuteni: Iglucraft jagab oma kasvu lugu
Dow Jonesi tööstusindeks on lähedal oma kõigi aegade kõrgeimale tasemele.
S&P 500 ja Nasdaqi liitindeks püstitasid teist päeva järjest ajaloolised tipud
Bullishi aktsia hinna kallinemist toetas suuremate krüptovaluutade tänavune tõus.
Nasdaqi uustulnuk rallis esimeste minutite jooksul 200%
Instacarti aktsia kukkus vahetult pärast uudist 11%.
Amazoni teade kiirtarnetest kukutas konkurentide aktsiaid
Praeguses seisus oleks Ørstedi ostmine nagu langeva noa püüdmine.
Langevat nuga ma püüdma ei lähe: Ørsted on hoiatav lugu taastuvenergia mullist
SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil
Sander Danil: turud püsivad hoolimata kõrgest riskist mugavustsoonis

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    1 k 3 p 7 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Mullu sügisel kartis Kundas asuva Pargi 8 korteriühistu haldur Kairi Raudberg, et vaatamata pingutustele jääb vilets maja renoveermiata, siis nüüd on väljavaated juba palju paremad.
Uudised
  • 12.08.25, 06:00
Riigi IT-käki kohtusse viinud korteriühistu sai uue võimaluse
Rindesõdurid hoiatavad, et Pokrovski suunal on Vene surve juba talumatu.
  • PRO
Uudised
  • 12.08.25, 14:16
Järgmiste ööpäevadega võib seis Ukraina sõjarindel muutuda oluliselt
Aasia ja Austraalia müük hakkab edenema tänavu, sest toidutööstuse nõuded on karmimad kui rahvusvahelisel relvakaubandusel, ütles E-Piim Tootmise juht Jaanus Murakas.
Majandustulemused
  • 11.08.25, 16:39
E-Piim vaidleb Hollandi partneriga miljonite nimel. “Väga kahetsusväärne”
Edasised sissemaksed ja nende suurendamine II ja III sambas muutuvad maksude optimeerimise seisukohast veelgi kasulikumaks.
Uudised
  • 11.08.25, 18:00
Pensionisammaste täitjad ja tühjendajad said tulumaksu tõusu tõttu uusi kaalumiskohti
Gamecani tegevjuht Marten Palu oli optimistlik, et 2030. aastaks rajab Pärnusse tehnoloogialinnaku, kus elab ja tegutseb tuhat jõukat asunikku.
Uudised
  • 12.08.25, 17:00
Metsikute ambitsioonidega Pärnu videomänguäri läks pankrotti: Dubai rahad kadusid, palgad jäid maksmata
2022. aasta juuni lõpus helistati Tallinnas börsikella mehitamata robotkullerite tootja Cleveron Mobility ehk Clevoni alternatiivnimekirjas First Northil aktsiatega kauplemise alustamiseks. Nüüd neelas USA tehnoloogiafirma Clevoni, väikeaktsionärid jäid aga tagaplaanile.
Börsiuudised
  • 12.08.25, 18:00
“Nagu mind poleks olemaski”: Clevoni väikeaktsionärid tunnevad end reedetuna
Lemeksi finantse poolteist aastat juhtinud Andri Avila lubas võtta korraks aja maha.
Uudised
  • 12.08.25, 09:58
Mullu Lemeksi finantsjuhiks läinud Andri Avila lahkus juhatusest
Iglucrafti asutaja Priit Kallas jagab saates “Ambitsioon”, kuidas võtmemõõdikud on aidanud äril areneda.
  • ST
Sisuturundus
  • 13.08.25, 11:04
Kõhutundest võtmemõõdikuteni: Iglucraft jagab oma kasvu lugu

Podcastid

Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
Äripäev eetris
Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
00:00
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Ruutmeetrite taga
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
00:00
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Hommikuprogramm
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Baltic Horizoni juht: Postimaja ja Coca-Cola Plaza ostuhuvi jäi ootustele alla
Hommikuprogramm
Baltic Horizoni juht: Postimaja ja Coca-Cola Plaza ostuhuvi jäi ootustele alla
Börsiajakirjanik: turud endiselt ei usu Trumpi lubadusi
Hommikuprogramm
Börsiajakirjanik: turud endiselt ei usu Trumpi lubadusi
Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada
Investor Toomase tund
Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada
19.08.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus-baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused 19.08.25, 16.09.25, 17.09.25, 17.10.25
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
22.08.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
25.08.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
26.08.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
28.08.2025 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
Äripäeva Akadeemia
Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
8 akadeemilist tundi
29.08.2025 Power BI Basic Training
IT Koolitus
Power BI Basic Training
8 academic hours
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
09.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
Mullu sügisel kartis Kundas asuva Pargi 8 korteriühistu haldur Kairi Raudberg, et vaatamata pingutustele jääb vilets maja renoveermiata, siis nüüd on väljavaated juba palju paremad.
Riigi IT-käki kohtusse viinud korteriühistu sai uue võimaluse
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Äripäev jäädvustas Rain Laane esimest tööpäeva toonases haigekassas 2017. aastal.
“Ärge olge kontrollifriigid!” IT-valdkonnas armastatud juht lahkub tervisekassast maksumaksja vaenlasena
Kunda sadama laienemisplaanide vastu sõdiv Elis Riispapp pöördus andmekaitse inspektsiooni, sest avastas, et Viru-Nigula vallavalitsus on teinud registris päringuid tema varast ülevaate saamiseks.
Uudishimulikke ametnikke karistati liigse nuhkimise eest noomitusega
Vald tegi registrisse põhjendamatuid päringuid
Puidutööstuse Barrus juhatuse liige ja tegevjuht Martti Kork ütleb, et ärid jäävad eraldiseisvaks.
Barrus ostis välja kahjumis klaasitootja. “Ehitame midagi ägedat!”
Kümme aastat hiljaks jäänud. Vanahärra Enno Zimmer tahab Telialt oma raha.
Unustatud aktsionärid. Telia käest raha välja võidelnud eestlased jäid pimedusse
Äripäeva küsimused panid Telia meelt muutma
Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus
Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus
“Meil ei ole huvi minna vaidlusesse.“
Pindi Kinnisvara suuromaniku Kalev Roosivälja sõnul mingit maksuskeemi siit otsida ei tasu.
Kinnisvarabüroo jagas äri mitmekümneks tükiks
Maksuamet võib sellisele tükeldamisele viltu vaadata
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025