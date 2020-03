VT Raamatupidamisbüroo Marge Birgi sõnul mängivad praktika eduka läbimise puhul rolli noore motivatsioon ning tiimi usaldus.

Edukas praktikant saab tööle kandideerides eelise

Valime praktikante selle järgi, kellel on motivatsiooni ja huvi valitud eriala vastu.Tavaliselt on haridusasutus üsna täpselt ette kirjutanud, mida praktika peab pakkuma, kirjutas Äripäeva tellijatele ilmunud eriväljaanne Koolilõpp ja praktika.

Meie ülesanne on pakkuda võimalikult head kogemust. Kõige olulisemaks pean meeskonna ettevalmistust ja valmisolekut, sest ainult hea koostöö tiimiga annab mõlemale poolele hea kogemuse. Õpetamine, kiire infovahetus ja avatud suhtlus annavad hea ülevaate kõigile pooltele, niisamuti aitab see areneda.

Korraga võtame üks kuni kaks praktikanti kaheks-kolmeks kuuks. Kuid kõik oleneb ka sellest, mis on praktikandi enda ootused. Mõni soovib rohkem jälgida ega soovi tööst osa võtta. Teised soovivad osaleda kogu protsessis, viimased saavad tavaliselt ka parema praktikakogemuse, arenevad kiiremini ning saavad rutemini ka tööpakkumise.

Et praktika saaks edukalt läbitud, mängivad olulist rolli noore motivatsioon ning tiimi usaldus ja heasoovlikus. Tähele tuleb panna, et kui soovid erialal ka edasi jõuda, tuleb pühenduda, õppida nii teeoriat kui ka praktikat. Koolilõpetamine on alles algus ameti omandamisel, suur töö algab alles siis, kui reaalselt tööd tegema hakkad.

Meie praktikad on üldiselt tasustamata, sest tegu on siiski tasuta õpivõimalusega. Kuid kindlasti annab praktika edukas läbimine tööle saamisel eelise.