Keith Siilats: FBI ei ole mind üle kuulanud

Investor, tehnoloogiaettevõtja ja erapiloot Keith Siilats rääkis intervjuus Äripäevale eralennukite pilootidest, nende teenistusest ja kurikuulsast Paraguay lennust ning ka sellest, miks ta püsivalt Eestis ei ela ja sotsialismi vihkab.

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artiklit lugedes teada: kuidas töötab Keith Siilatsi sõnul erapilootide äri Ameerikas ja kui suurte summadeni võib üks hea kliendisuhe viia;

mida räägib Siilats kurikuulsa Paraguay lennu reisijatest, kaaspiloodist ja sellest, keda ta ise juhtunus kahtlustab;