Tehnoloogiaettevõtja Keith Siilats: fondid näitavad tootlust, mida tegelikult ei ole

Tehnoloogiaettevõtja ja erapiloot Keith Siilats selgitas Investeerimisfestivalil, kuidas finantsmaailmas luuakse muljet heast tootlusest ja miks enamik investoreid ei saa aru, millist riski nad päriselt kannavad.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- kuidas Keith Siilatsi sõnul fondid tootlust ilusamaks näitavad, kui tegelik risk lubaks arvata;
- millised kolm nippi aitavad tema väitel ehitada eduka fondi ilma turgu tegelikult võitmata;