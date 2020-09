Kiirtest: kas oled keskmisest ja ka minust parem investor?

Kiirtest: kas oled keskmisest ja ka Äripäeva investor toomasest parem investor?

Inimesed, sh investorid, kipuvad otsuseid tegema kõigepealt emotsioonide ajel ja alles siis ratsionaalselt mõtlema. Viimane on tootluse maksimeerimise eelduseks ning seetõttu on välja töötatud kolmest pealtnäha lihtsast küsimusest koosnev test hindamaks, kui hull sinu olukord on.

Tegelikkus on see, et kuigi küsimused näivad lihtsad, näitavad uuringud, et kõigile kolmele küsimusele suudab õigesti vastata 17 protsendi küsitletutest ning kolmandik eksib kõigis vastustes. Fondijuhtide juures on pilt küll parem, kuid samuti mitte kiita – 40 protsenti suudab kõigile õigesti vastata, samas kui igal pool eksis 10 protsenti vastanutest.