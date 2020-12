Saunatrend on tulikuum

Soomlaste Harvia on maailmas üks kõvemaid tegijaid Foto: Reuters/Scanpix

Värskeim aktsia mu portfellis tegi reedel First Northi alternatiivturul uhke börsidebüüdi, lõpetades esimese kauplemispäeva 4,8 euro tasemel võrreldes märkimishinnaks olnud 2,84 euroga. Selle üle on mul loomulikult hea meel ja kui vaadata laiemalt, siis ka teistel saunafirmadel läheb hästi.

Juba saunatehnoloogia ettevõtte Saunum Groupi aktsia märkimisel oli näha, et investorite huvi uudsete saunakeriste ja sisekliimaseadmete arendaja ja tootja vastu on suur. Aktsia esmane avalik pakkumine märgiti kümnekordselt üle. Eks igal investoril olid omad motiivid ja kaalutlused - minu tees oli see, et panustan kiirelt kasvavasse innovatiivseid nišitooteid tegevasse ettevõttesse, mille toodete järgi paistab käibe kasvunumbritest korralik nõudlus.