Hea, kui vilepuhumine pisutki maailma parandab

Olgu süüdi Trump, Biden või mõlemad, on tähtis see, et tänu seadusega kaitstud vilepuhumisele tõuseb tõde ja vajub vale, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Donald Trumpi jalgealune on taas kuum. USA presidenti süüdistatakse Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski survestamises uurimaks demokraatide presidendikandidaadiks pürgiva Joe Bideni ja tema poja tegevust Ukrainas. Samal ajal külmutas Trump ligi 400 miljonit dollarit julgeolekuabi. Esindajatekojas on käima lükatud koguni presidendi tagandamise protsess. Kogu selle asja taga on salapärane vilepuhuja luureringkonnast.