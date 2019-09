Eestlast kummitab pealekaebamise kramp

Ettevõtetesisesele vilepuhumisele aitab kaasa anonüümsuse tagamine. Foto: Veiko Tõkman

Eestlane peab vabanema kartusest, et ta on pealekaebaja, kui vihjab riigi- või erasektoris toimuvatele pettustele. Kui riiklikul tasandil on Eesti olnud pigem eeskujulik, siis tuleks eraettevõtetel sisendada oma töötajatele pettustele vihjamiseks rohkem julgust.

Eelmise nädala neljapäeval korraldas ühing Korruptsioonivaba Eesti koostöös justiitsministeeriumi ja korruptsioonivastase komisjoniga kohtumise riigikogu liikmetega, erakondade ja ministeeriumide esindajatega. Selle käigus anti Eestile soovitusi, mille täitmise tähtaeg on juuni 2020. Soovitustes lähtuti GRECO V 2018. aasta detsembris läbiviidud hindamisvooru tulemustest. GRECO on Euroopa Nõukogu Korruptsioonivastase Riikide Ühendus, kes käib regulaarselt hinnanguid andmas ning neist lähtuvalt soovitusi jagamas.