Juhtkiri

Äripäev

28. oktoober kell 14:47 Jaga lugu:







Miks, Marko Mihkelson?

Foto: Anti Veermaa

Marko Mihkelsoni skandaali avalikuks tulek ei tee kogu loo keskmes olevatele lastele midagi head. Selle aidanuks ära hoida Mihkelsoni poliitikast lahkumine, mis olnuks vastutustundlik samm, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Täiskasvanud mees ei peaks tegema ega säilitama lastest pilte, mis vajavad asjatundja hinnangut, kas need on pornograafilised või mitte. Punkt. Ainuüksi olukord, kus rätiku libisemisest (Mihkelsoni väide) või muust säärasest piisab selleks, et juhtuks midagi ebasünnist, võiks teda pelutada, kui asi puudutab lapsi.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev