Teeme teed kiireks ja turvaliseks, teeme seda nüüd!

Üleskutse Eesti suuremad maanteed neljarajalisteks ehitada tiirutab nagu otsustusvõimetu autojuht ringteel, lastes ühe väljasõidu teise järel mööda. Otsustaks ometi kord ja teeks ära, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva hinnangul näeme praegu taas võimaluste akent Tallinnast Tartu, Narva ja Pärnusse viivate 2 + 2 teede väljaehitamiseks. Tegelikult oleme veendunud, et püsiv vajadus kiirema ja turvalisema ühenduse järele on sedavõrd suur, et mingit eriti soodsat akent polegi põhjust ootama jääda.

