Tagasi 18.07.24, 06:00 Kas te ajalukku soovite minna, härra peaminister? Eesti häda on üha süvenev inimeste puudus. Õnneks leidub selle vastu leevendust, kui poliitikud seda vähegi soovivad, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Presidendilt uue valitsuse moodustamise ettepaneku saanud Kristen Michalil on võimalus jõuda peaministrina ajaloolise otsuseni, mida Äripäev on julgustanud kes teab kui mitut valitsuskabineti koosseisu langetama ning mille vajalikkust reaalne elu ikka ja jälle tõestab. Viimati möödunud teisipäeval, kui statistikaamet avaldas tänavu esimese poolaasta sündimusandmed.

Pahasti on. Ikka päris pahasti kohe. Sündide arvu kahanemine valmistab juba aastaid muret ning ehkki võinuks arvata, et viimase paari aasta iseäranis kidurad näitajad on valmistanud meid halvimaks ette, tulid värsked numbrid ometigi külma dušina.

Kui samamoodi edasi läheb, võib juhtuda, et ilmavalgust näinud laste arv jääb sel aastal koguni alla 10 000. Neljakohaline arv sünde.

Eksperdid nendivad kurvastusega, et on pidanud niigi pessimistlikke prognoose aja jooksul mitu korda allapoole korrigeerima. Ning mida pikemaks kujuneb madalseis, seda vähem on meil tulevikus laste saamise eas inimesi.

Mida teha?

Valitsuse enda kaotada

