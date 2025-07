Tagasi 10.07.25, 14:42 Maakler: Tallinna turg sööstis hetkeks lakke Juuni lõpus toimus eluasemeturul hoogne pidu, mil pangaesindajad väljastasid poole tunni jooksul neli kodulaenu ning notarid tegid ligi 30 tehingut päevas, rääkis LVM Kinnisvara maakler Robin Tiits saates “Ruutmeetrite taga”.

Pirita teel ajaloolist Laferme arendust vedava Lind Livingu esindaja Hans H Luik arenduse sarikapeol eelmisel aastal. Laferme arenduse müüki korraldava LVM Kinnisvara maakleri Robin Tiitsi sõnul on äsja valminud luksuslikus arenduses müüdud 40% korteritest.

Foto: Tanel Meos

“Seda oli suhteliselt pöörane jälgida,“ ütles Tiits juuni viimaste nädalate vilka tegevuse kohta uusarenduste turul vahetult enne käibemaksutgõusu. “Pangaesindajad jõudsid korra tulla, info üle vaadata, allkirja anda ja kohe edasi liikuda. Notaritel oli samamoodi – meie notaril oli näiteks 27 tehingut päevas.”

Eluasemeturu aktiveerumine algas aga juba oluliselt varem. Eesti Panga ökonomisti Taavi Raudsaare sõnul nägid nad kinnisvara laenuturul elavnemist juba aasta tagasi. “Praegust turgu iseloomustaks juba kui aktiivset turgu.”

Robin Tiits märkis, et ka tehingute arvu kasvu jälgides on näha, et hakkab järjest enam “2018.-2019. aasta taset sisse viskama”. Juunis müüdi tema sõnul Tallinnas 361 uusarendust, mis on aastataguse juuniga võrreldes kolmekordne kasv. “Aga see on ilmselgelt käibemaksutõusu mõju. Fakt on aga see, et tänavu on esimese poolaastaga uusarenduste müügis eelmise aasta tulemus tehtud.”

Artikkel jätkub pärast reklaami

Taavi Raudsaar tõdes omakorda, et uusarenduste turul ning kinnisvaras laiemalt on näha positiivset trendi – üle piiri pole veel mindud, buumist veel rääkida ei saa, aga turg on normaalses aktiivses faasis.

Saates rääkis Robin Tiits sellestki, miks ta julgustab ostjaid allahindlusi küsima, ning Taavi Raudsaar tõi välja märkimisväärse muutuse viimase aja koduostjate seas. Lisaks räägiti saates, mis tagab tarbijate kindlustunde, ning prognoositi, mis hakkab järelejäänud suvekuudel ja saabuval sügisel eluasemeturul juhtuma ning kas juuni lõpu peole võib järgneda hilissuvine pohmell.

Saadet juhtis Lauri Leet.